Тайваньская компания ProLogium открыла завод по производству твердотельных батарей для электромобилей. Mercedes-Benz планирует использовать эти батареи в своих автомобилях к 2030 году.

Тайваньская компания ProLogium открыла первый в мире завод по массовому производству твердотельных батарей для электромобилей. Работы над этой технологией, которая обещает увеличить запас хода транспортных средств, сократить время зарядки и исключить риск возгорания батарей, велись с 2006 года.

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Mercedes-Benz сотрудничает с ProLogium с 2022 года для совместной разработки энергоемких батарейных элементов. Предполагается, что новые батареи позволят почти удвоить запас хода по сравнению с современными литий-ионными аккумуляторами. Mercedes также сотрудничает с бостонской компанией Factorial. Ожидается, что новые аккумуляторы будут запущены в производство для легковых автомобилей к 2030 году.

Сама ProLogium более оптимистична в вопросах сроков. По словам основателя и генерального директора Винсента Янга, некоторые проекты могут выйти на массовое производство уже в этом году, и завод в Тайване начнет поставки автопроизводителям в 2024 году.

Компания ProLogium планирует открыть второй завод во Франции. Завод на Тайване будет обслуживать азиатских клиентов, тогда как французский сосредоточится на европейском рынке. Кроме того, не исключено строительство завода в США в будущем.

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Toyota и Honda также планируют массовое производство твердотельных батарей к концу десятилетия. Тем не менее, несмотря на потенциал твердотельных батарей, ожидается, что они не полностью заменят традиционные литий-ионные батареи из-за своей вероятной высокой стоимости.