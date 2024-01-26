Intel Foundry и тайваньская компания UMC объявили о стратегическом партнёрстве для разработки 12-нанометровой технологии полупроводников.

Корпорация Intel через своё подразделение Intel Foundry объявила о новом стратегическом партнёрстве с United Microelectronics Corporation (UMC), ведущим производителем полупроводников на Тайване. Это сотрудничество направлено на совместную разработку полупроводникового процесса с размером элементов 12 нанометров, целями которого являются рынки мобильных устройств, связи и сетевых технологий.

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Данное партнёрство совмещает производственные возможности Intel в Соединённых Штатах и многолетний опыт UMC в области создания микросхем на зрелых технологических узлах. Это объединение позволит предложить клиентам более широкий выбор и доступ к более устойчивой цепочке поставок на мировом рынке.

Разработка 12-нанометрового узла включает в себя использование производственных мощностей Intel и опыта компании в области дизайна FinFET-транзисторов. Это обеспечит эффективное сочетание надёжности, производительности и энергосбережения. Производство будет вести UMC с учётом его долгосрочного лидерства в области разработки процессов и обеспечения клиентов пакетами проектных компонентов и помощью в дизайне.

Начало производства новых 12-нанометровых процессоров запланировано на 2027 год. Производственные работы будут осуществляться на заводах Intel в Аризоне, с оптимизацией затрат за счёт использования уже имеющегося оборудования.

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Intel уже более 55 лет инвестирует в инновации в США и за рубежом, расширяя свои производственные площадки и вкладываясь в ключевые регионы, включая Европу и Азию. UMC, в свою очередь, более 40 лет является ведущим поставщиком услуг литья и производства микросхем, активно расширяя своё присутствие в Азии и предлагая инновации в области зрелых узлов и специализированных услуг литья.