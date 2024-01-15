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Бывший мэр Владивостока, осужденный за коррупцию, отправляется на спецоперацию
Осужденный за коррупцию бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк подписал контракт с Министерством обороны РФ и отправляется на военную спецоперацию в Украине.

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Олег Гуменюк, который ранее занимал пост мэра Владивостока и был осужден за коррупционные деяния, принял неожиданное решение вступить в ряды военнослужащих, подписав контракт с Министерством обороны России.

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По информации его адвоката Александра Китаева, Гуменюк будет направлен в зону специальной военной операции. Гуменюк, которому 56 лет, был приговорен к 12 годам лишения свободы за получение взяток от руководителей городской компании "Некрополь" в период с 2019 по 2021 год. 

Он находился во главе администрации Владивостока с апреля 2019 года до мая 2021 года и был арестован в октябре 2021 года. Сначала суд вынес ему приговор в 16,5 лет заключения, но затем срок был сокращен

Перед тем как стать мэром, Гуменюк служил в Военно-Морском Флоте СССР с 1985 по 1987 год. Его решение о переходе на военную службу после осуждения за коррупцию является неожиданным ходом в его карьере.

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Согласно заявлению его адвоката, перед отправкой на специальную операцию Гуменюк должен пройти специализированное обучение. Этот шаг бывшего мэра вызывает вопросы о перспективах его будущей карьеры и о том, каким образом его прошлое влияет на его текущий выбор.

#новости
Источник: de.rt.com
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