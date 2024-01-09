В Алжире запущено производство биометрических чипов для диагностики рака, что ставит страну в число ведущих в этой области в Африке

Алжирский центр биотехнологий в городе Константин начал производство биометрических чипов для обнаружения рака, как сообщил советник Министерства высшего образования и научных исследований страны, Абдельджабар Дауди. Это производство является первым в своем роде в Африке и относится к 90 лабораториям в мире, обладающим подобной медицинской технологией.

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Дауди отметил, что ранее подобные чипы импортировались по цене до €500 за единицу. Внедрение этой технологии значительно улучшит клинические результаты для пациентов и сможет эффективно снизить смертность, связанную с раковыми заболеваниями.

Исследователи считают этот прорыв в области лечения рака перспективным направлением, которое может открыть новую эру в борьбе с этим заболеванием, используя иммунную систему организма для атаки на раковые клетки.

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Биометрические чипы для диагностики рака, разработанные на основе достижений в нанонауке и дизайне материалов, обещают улучшение клинических исходов и эффективное снижение смертности от рака.