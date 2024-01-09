Иран и Россия объявили об интеграции своих финансовых систем и отказе от использования SWIFT для взаимных расчетов, что позволит осуществлять финансовые операции напрямую в национальных валютах.

Иран и Россия приняли решение об углублении финансового сотрудничества, минуя международную систему SWIFT. Об этом сообщает агентство RIA Новости, ссылаясь на заявление заместителя главы Центрального банка Ирана, Мохсена Карими. Согласно его словам, банки двух стран теперь могут осуществлять прямые финансовые операции, используя собственные системы передачи финансовых сообщений.

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Этот шаг позволит упростить процесс взаимных расчетов и укрепить торговые отношения между Россией и Ираном, особенно в контексте текущего политического и экономического давления Запада. В частности, это касается использования национальных валют в торговле, что может существенно снизить зависимость от доллара США и других западных валют.

Ожидается, что интеграция финансовых систем ускорит процесс заключения сделок и расчетов, а также повысит эффективность экономического взаимодействия стран. Помимо этого, обсуждаются планы по созданию совместных инвестиционных проектов, в том числе в нефтегазовом и фармацевтическом секторах.

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Дополнительный контекст данного решения заключается в предыдущих встречах руководителей центральных банков России и Ирана, где обсуждалось углубление экономического сотрудничества, включая возможность торговли в рублях и риалах. Также рассматривается возможность открытия кредитной линии для упрощения импорта необходимых товаров из России в Иран.