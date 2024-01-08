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Mirakl
США обеспокоены возможной новой войной между Израилем и Ливаном
США обеспокоены потенциальным началом войны между Израилем и Ливаном после действий Нетаньяху в секторе Газа, что может привести к широкомасштабному конфликту в регионе.

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Соединённые Штаты выражают серьёзные опасения относительно вероятности начала нового вооружённого конфликта между Израилем и Ливаном. По сообщениям источников в Белом доме администрации Байдена, существует реальная угроза развязывания обширной войны в регионе, что может привести к крайне тяжёлым последствиям.

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После окончания военных операций в секторе Газа, Израиль, по заявлениям источников, может рассматривать вариант атаки на Ливан. Эти опасения усиливаются после заявлений премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху об уничтожении ХАМАСа в секторе Газа, где израильские войска понесли значительные потери.

Аналитики предполагают, что Нетаньяху, сталкиваясь с падением популярности в Израиле и потенциальным провалом военной кампании в Газе, может стремиться перенаправить внимание общественности на другой конфликт. Однако, как отмечает аналитик Билал Сааб, военная кампания против "Хезболлы" в Ливане обещает быть значительно более сложной.

Последние действия Израиля, включая атаку беспилотника в Бейруте, убившего командира ХАМАС, вызывают вопросы и усиливают напряжённость в регионе. Израиль, являющийся близким союзником США, не уведомил Вашингтон о данной операции заранее.

Ситуация осложняется предыдущим опытом Израиля в войне с "Хезболлой" в 2006 году, которая была многими признана неудачной. Госсекретарь США Энтони Блинкен намерен посетить Израиль для помощи в деэскалации ситуации, но, несмотря на долгую историю поддержки Израиля со стороны США, конкретных шагов для сдерживания Израиля пока не предпринято.

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#новости
Источник: sputnikglobe.com
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