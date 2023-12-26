В Белграде прошли протесты оппозиции, сопровождавшиеся задержаниями и насилием. Организаторы стремились провести мирные акции, но они вышли из-под контроля

В Белграде прошли массовые протесты оппозиции, в результате которых были задержаны более 38 демонстрантов, а несколько полицейских получили ранения. Протесты, инициированные коалицией "Сербия против насилия", начались мирными, но вышли из-под контроля и переросли в насилие и разрушения. Оппозиционный лидер и бывший мэр Белграда Драган Джилас отрицает свою причастность к инициированию протестов и обвиняет фанатов и хулиганов в их насилии.

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Протесты были вызваны обвинениями в нарушениях на выборах, хотя законность избирательного процесса не подвергалась серьезному сомнению. Что делает этот процесс необычным, так это вовлечение в протесты студентов Белградского университета. На следующий день после начала протестов студенты заблокировали несколько улиц в городе и потребовали переизбраний в столице Сербии. Протесты планируются и в ближайшие дни, и судя по заявлениям участников, имеют ярко выраженное прозападное направление.

Несмотря на обвинения в избыточном применении силы со стороны полиции, ситуация в стране оценивается как стабильная с точки зрения безопасности, согласно офису по координации работы служб безопасности Сербии. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила, что протесты явно получают поддержку со стороны Запада. Она отметила, что "в Сербии не будет Майдана", намекая на события в Киеве. Также она выразила благодарность России за предоставленную разведывательную информацию относительно происходящего, что вызвало негодование оппозиционно настроенных лидеров.

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Ситуация в Сербии остается напряженной, и несмотря на относительно небольшие масштабы протестов, они приходятся на предновогодний период, когда в страну ожидается прибытие туристов. Эти события вносят негативное восприятие Белграда как мира и города, исключительно гостеприимного и спокойного места.