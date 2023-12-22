Microsoft Office теперь доступен на гарнитурах Meta Quest, предоставляя пользователям новые возможности для работы с документами в виртуальной и смешанной реальности.

Microsoft Office, включая приложения Word, Excel и PowerPoint, теперь доступны на гарнитурах виртуальной реальности Meta Quest. Эти приложения, которые являются веб-версиями, облачно размещены и позволяют пользователям работать с документами в виртуальной и смешанной реальности.

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Пользователи могут взаимодействовать с приложениями через жесты отслеживания рук или с помощью Bluetooth-клавиатуры и мыши. Приложения могут отображаться на трех виртуальных экранах в режимах виртуальной или смешанной реальности.

Однако, по словам экспертов, до того, как офисные работники полностью перейдут на использование устройств смешанной реальности, аппаратное обеспечение должно значительно улучшиться. В частности, улучшение разрешения устройства и возможностей пропускания смешанной реальности сделают работу в VR более продуктивной, открывая новые возможности для повышения производительности.

На данный момент гарнитуры Quest используются в основном для игр и развлечений, но Meta также нацелена на использование в офисной продуктивности. В январе станет доступна функция "погруженных пространств" Microsoft Mesh в приложении Teams для гарнитур Quest.

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Согласно опросу S&P Global’s 2023 Worldwide Metaverse Enterprise Survey, инструменты горизонтальной продуктивности, такие как офисные приложения, станут следующими в линии внедрения в метавселенную после приложений для обучения сотрудников.