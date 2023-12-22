Google планирует добавить в Android 15 функцию, которая позволит пользователям получать подробную информацию о состоянии аккумулятора их устройств, аналогично тому, как это уже реализовано в iPhone.

Пользователи Android могут скоро получить удобную функцию, уже доступную на iPhone: детальную информацию о состоянии аккумулятора их устройств. Согласно последним сообщениям, Google работает над внедрением этой функции в Android 15.

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На данный момент владельцам Android-устройств для проверки состояния аккумулятора приходится прибегать к сторонним приложениям или использовать специальные коды. Однако это может измениться с выходом Android 15. По словам эксперта Мишаала Рахмана из Android Authority, Google уже начала сохранять информацию об аккумуляторе с момента первого включения устройства, но пока не предоставляет её пользователям.

Недавнее обновление для Pixel-устройств уже включает новый пункт в настройках, позволяющий просматривать информацию о дате изготовления аккумулятора и количестве циклов зарядки. В будущем ожидается, что Android предоставит еще более подробные данные, такие как сравнение текущего состояния аккумулятора с его первоначальным состоянием и предупреждения о снижении емкости.

Эта функция будет особенно полезна для пользователей, которые планируют использовать свои устройства в течение длительного времени, а также после ремонта или покупки бывшего в употреблении смартфона.

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Пока неизвестно, когда именно Google внедрит эту функцию в Android, но уже ясно, что основа для неё была заложена в Android 14. Ожидается, что Android 15 предложит эту возможность хотя бы на устройствах Pixel.