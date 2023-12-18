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Mirakl
Азиатские покупатели удобрений ищут альтернативы из-за ограничений Китая
Азиатские покупатели удобрений начинают искать альтернативы китайским поставкам из-за ограничений, введенных Китаем. Экспорт уреи и фосфатов из Китая сократился, что привело к росту цен.

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Покупатели удобрений в Азии все чаще ищут другие источники поставок из-за ограничений, которые ввела Китай - крупнейший в мире экспортер удобрений. С начала 2021 года Китай ввел ряд мер, включая квоты на экспорт и долгие проверки качества удобрений, чтобы сдерживать внутренние цены.

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В результате экспорт уреи упал на 24% в 2022 году, а экспорт фосфатов также сократился в последние месяцы, что привело к дефициту и росту цен.

Джош Линвилль, директор фирмы StoneX Group Inc., говорит: "Растущее вмешательство правительства делает Китай менее надежным поставщиком в 2024 году. Раньше рынок сам регулировался, но сейчас мы вынуждены понимать, какие решения примет центральное правительство. Покупателям приходится искать альтернативы."

Это ограничение экспорта из Китая также повлияло на цены удобрений в мировом масштабе. Однако, несмотря на сокращение поставок из Китая, другие страны, такие как Россия, Оман и Объединенные Арабские Эмираты, предоставляют доступные альтернативы.

Индия, один из крупнейших покупателей удобрений в мире, также видит снижение поставок уреи из Китая, но это не оказывает существенного влияния на рынок благодаря альтернативным поставкам.

Малайзийские покупатели также переключились на поставки удобрений из других стран, таких как Вьетнам и Египет. В конце 2022 года Китай также ограничил размер упаковки удобрений, что означает, что они теперь поставляются в меньших объемах.

Южная Корея, также переживающая проблемы с поставками уреи из Китая, начала развивать альтернативные источники и расширила свои резервы уреи. Экспорт уреи из Китая в следующем году ожидает увеличения, но квоты на экспорт останутся ограниченными.

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Эта ситуация может создать новые возможности для других стран-поставщиков удобрений на мировом рынке.

#новости
Источник: reuters.com
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