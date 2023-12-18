Иран столкнулся с серьезными проблемами на своих АЗС из-за кибератаки, предположительно связанной с Израилем.

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи подтвердил, что причиной нарушений в работе заправочных станций по всей стране является кибератака. По информации иранского государственного телевидения и местных израильских СМИ, за атаку, вызвавшую серьезные нарушения в работе АЗС по всей стране, отвечает хакерская группа, предположительно связанная с Израилем.

реклама

Ранее Оуджи сообщил, что проблемы возникли примерно на 70% АЗС Ирана, при этом рассматривалась версия внешнего вмешательства. Позднее министр заявил, что в стране работают 1650 заправочных станций из 3800, находящихся под надзором министерства.

Согласно сообщениям иранского государственного телевидения, группа Predatory Sparrow взяла на себя ответственность за произошедшие сбои. Израильские СМИ также подтвердили эту информацию.

В заявлении Predatory Sparrow, опубликованном иранскими СМИ, утверждается, что кибератака была проведена контролируемым образом, чтобы избежать потенциального вреда для аварийных служб. Иранское агентство гражданской обороны, ответственное за кибербезопасность, продолжает расследование, рассматривая все возможные причины нарушений.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Ранее хакерская группа уже заявляла о кибератаках на иранские АЗС, железнодорожную сеть и сталелитейные заводы. В 2021 году масштабная кибератака в Иране также нарушила продажу топлива, вызвав длинные очереди на заправочных станциях по всей стране. Иран тогда обвинил в атаках Израиль и США.