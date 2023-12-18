Honeybee Robotics работает над созданием гигантских маяков на Луне для поддержки астронавтов, обеспечивая освещение, энергию и связь на Южном полюсе Луны.

Компания Honeybee Robotics, в рамках проекта DARPA, занимается разработкой инновационного проекта Lunarsaber, целью которого является установка огромных энергетических маяков на Луне. Эти маяки, предположительно достигающие в высоту до 200 метров, будут служить ключевой инфраструктурой для поддержки будущих лунных миссий, предоставляя необходимое освещение, электроэнергию и средства коммуникации.

реклама

Основная цель Lunarsaber — обеспечение постоянного доступа к солнечной энергии и коммуникационной поддержки на Южном полюсе Луны, где солнечный свет доступен не постоянно. Согласно исследованиям NASA, проведенным Lunar Reconnaissance Orbiter, на лунных полюсах нет точек с вечным светом, что делает использование солнечных панелей ограниченным. Проектные маяки смогут обеспечить более 95% освещенности в течение всего лунного года, что является критически важным для поддержки длительных миссий и развития лунной инфраструктуры.

Кроме солнечных коллекторов, в маяках предусмотрены возможности коммуникации, навигации, времени и даже наблюдения. Ожидается, что это позволит поддерживать работу лунных роверов, роботизированных систем и обеспечить прямую связь с Землей.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Идея создания маяков на Луне становится ответом на потребность в постоянном источнике энергии для будущих лунных миссий и представляет собой значительный шаг вперед в освоении космического пространства.