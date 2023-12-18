Игра Starfield номинирована на Steam Awards 2023 за инновационный геймплей, что вызвало обсуждения в игровом сообществе. Голосование за победителей начнется 21 декабря.

В игровом мире разгорается дискуссия после того, как игра Starfield была номинирована на престижную премию Steam Awards 2023 в категории "Самый инновационный геймплей".

реклама

Как сообщает Heise.de, эта номинация стала одной из наиболее обсуждаемых тем в игровом сообществе, так как Starfield подверглась критике за некоторые устаревшие элементы геймплея. Тем не менее, популярность игры на платформе Steam дала ей шанс на получение награды, основанной на выборе самих пользователей.

В числе других кандидатов на награды оказались Baldurs Gate 3, номинированная за лучшую игру года и глубокий сюжет, и неожиданный конкурент из Китая в категории лучшего сюжета - новый симулятор свиданий. Номинация игры FC24 от EA на лучшую игру года также вызвала улыбки среди поклонников игр.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Голосование за победителей Steam Awards будет проходить в рамках зимней распродажи Steam и стартует 21 декабря 2023 года в 19:00. Процесс голосования предоставляет игрокам возможность выбрать своих фаворитов среди пяти номинированных в каждой категории. Итоги будут подведены и объявлены не ранее 5 января 2024 года.