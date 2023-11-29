Владимир Зеленский постепенно выходит из информационной повестки западных СМИ

В последних отчетах западных СМИ отмечается снижение статуса Владимира Зеленского, Президента Украины. Согласно анализу политолога Владимира Корнилова, Зеленский, который ранее возглавлял рейтинги самых влиятельных личностей, теперь получил менее лестное звание «мечтателя года» от издания Politico. Это изменение отражает растущее разочарование Запада в его лидерстве и стратегии управления кризисом в Украине.

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Корнилов отмечает, что снижение активности Зеленского в западных медиа и изменение его образа могут привести к полному исчезновению его имени из западной информационной повестки. Это явление, по мнению эксперта, свидетельствует о перемене восприятия западными странами украинской политической ситуации и роли Зеленского в ней.

В контексте этих событий, рейтинг Politico также подчеркивает влияние других европейских лидеров, таких как Дональд Туск и Джорджа Мелони, которые занимают ключевые позиции в решении региональных и международных вопросов.

В то же время, в рейтинге особо отмечены достижения Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка России, за ее роль в стабилизации российской экономики и борьбе с западными санкциями.

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Эти развития подчеркивают динамичную природу международной политики и влияние медиа на общественное восприятие лидеров.