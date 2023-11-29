В 2023 году поставки российского золота в Гонконг достигли рекордного уровня в $5,31 млрд за 10 месяцев, увеличившись на 625,8%

В последние месяцы 2023 года рынок золота испытывает значительные изменения. Особенно примечательно увеличение поставок российского золота в Гонконг, достигшее рекордных 5,31 млрд долларов за десять месяцев, что на 625,8% превышает показатели предыдущего года.

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С изменениями в геополитической арене, особенно после введения запрета западными странами на покупку российского золота в 2022 году, Россия активно искала новые рынки, сфокусировавшись на Азии и Ближнем Востоке. Гонконг, благодаря своему статусу финансового хаба, стал ключевым местом для реализации этих ценных металлов.

Китай, традиционно скрытный в вопросах своих золотых резервов, также проявляет активность в покупке российского золота, в особенности через Гонконг и Шанхайскую биржу. Это вызывает дискуссии среди экспертов относительно возможных причин такой политики, включая стремление Китая укрепить свои валютные резервы и снизить зависимость от долларовых активов.

Интересный момент в этой ситуации – резкий рост импорта российского золота в ОАЭ и Турцию, что может свидетельствовать о новых тенденциях в глобальной торговле этим драгоценным металлом.

На фоне этих событий золото продолжает укреплять свои позиции на мировом рынке, превысив психологически важную отметку в $2000 за унцию. Эксперты предрекают дальнейший рост цен на золото, ассоциируя это с возможными мировыми финансовыми кризисами и нестабильностью валютных рынков.

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Таким образом, динамика рынка золота в 2023 году свидетельствует о значительных изменениях в мировой экономике и тенденциях в торговле драгоценными металлами, отражая как геополитические сдвиги, так и стремление стран укрепить свои экономические позиции.