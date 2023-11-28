LG готовится представить новые OLED-телевизоры C4 и G4 с поддержкой FreeSync на частоте 144 Гц, что обещает лучшее игровое качество изображения

Корпорация LG готовится к представлению новых OLED-телевизоров, которые, как ожидается, будут объявлены в рамках выставки CES 2024 в январе. Согласно данным из базы данных AMD, новые модели, получившие обозначения C4 и G4, обладают улучшенными характеристиками, включая поддержку переменной частоты обновления (VRR) на уровне до 144 Гц, в сравнении с предыдущими версиями, поддерживавшими максимум 120 Гц.

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Это улучшение важно для игроков, так как более высокая частота обновления экрана обеспечивает более плавное и реалистичное игровое изображение. Кроме того, это означает, что телевизоры LG становятся более конкурентоспособными на рынке игровых телевизоров, особенно в сравнении с конкурентами, такими как Samsung и TCL, которые также предлагают модели с частотой обновления до 144 Гц.

Новые OLED-телевизоры LG будут оснащены собственным процессором Alpha-10, который обещает повышенную производительность благодаря новому модулю искусственного интеллекта (ИИ). Это также может означать улучшенное качество обработки изображения и более быструю реакцию на действия пользователя.

Особое внимание следует уделить модели G4, которая, как ожидается, будет использовать MLA-OLED-панель (Microlens Array), обладающую улучшенной антибликовой покрышей. Это делает G4 идеальным выбором для геймеров, так как антибликовая технология помогает предотвратить отражение света и обеспечивает более четкое и контрастное изображение, даже при ярком освещении.

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Все указанные улучшения делают новые OLED-телевизоры LG более привлекательными для ценителей качественного изображения и геймеров, и они ожидаются на рынке в различных размерах экрана, включая 48, 55 и 77 дюймов, предоставляя потребителям широкий выбор для удовлетворения своих потребностей. Эти телевизоры, по всей видимости, подчеркивают амбиции LG в сфере игровых телевизоров и обещают усилить конкуренцию на рынке развлекательных технологий.