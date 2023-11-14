X не справляется с удалением дезинформации о конфликте в Газе

В недавнем отчете Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH) было выявлено, что социальная платформа, ранее известная как Twitter, теперь под управлением Илона Маска и переименованная в X, демонстрирует недостаточную эффективность в борьбе с распространением ненависти и дезинформации, связанных с конфликтом между Израилем и Газой. Исследование показало, что платформа не удаляет 98% сообщений, которые явно нарушают её собственные правила против расистских оскорблений, обезличивания и ненавистной символики.

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Отчет, посвященный модерации контента на социальной платформе X, был опубликован в период усиления конфликта между Израилем и Газой. Это подчеркивает важность тщательного контроля за содержанием в интернете в такие напряженные времена. Особое внимание в отчете уделено тому, что 43% из 101 аккаунта, которые публиковали ненавистные сообщения, были официально подтверждены самой платформой. Это означает, что такие аккаунты могут восприниматься пользователями как более авторитетные и надежные, несмотря на распространение ими негативного контента.

Примечательно, что эта проблема возникла после того, как Илон Маск взял на себя руководство платформы и внёс ряд изменений в политику, которые, как утверждается, способствовали распространению ложной, вредоносной и провокационной информации. Он уволил значительную часть персонала, отвечающего за модерацию контента, и восстановил множество аккаунтов, ранее заблокированных за распространение дезинформации и/или ненависти.

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Этот отчет поднимает важные вопросы о роли социальных медиа в контексте общественной безопасности и этики, а также о влиянии руководства и политики компании на распространение информации в интернете.