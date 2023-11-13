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Sony представила обновленную версию своей консоли - PlayStation 5 Slim, и она вызывает смешанные чувства. С одной стороны, новый PS5 Slim заметно меньше по объему на 30% по сравнению с оригинальной моделью. Его уменьшенный размер и переработанный дизайн с короткими белыми крышками и изогнутыми линиями могут заставить вас по-другому взглянуть на консоль в зависимости от угла обзора.
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Однако новинка предлагает и ряд странных дизайнерских решений. Например, привод для дисков выглядит как неуклюже прикрепленный элемент, а отсутствие вентиляционных решеток на верхней части придает ей незавершенный вид. Кроме того, установка консоли в горизонтальном положении теперь требует специальных "кошачьих ушек" в качестве подставки, что выглядит довольно необычно.
Новый PS5 Slim оснащен 1 ТБ встроенной памяти и двумя передними портами USB-C, что является улучшением по сравнению с оригинальной моделью. Также улучшено расположение кнопки выключения дисковода, что поможет избежать путаницы между кнопками питания и извлечения диска.
Съемный дисковод облегчает его установку и удаление без использования инструментов. Однако необходимость подключения к интернету для настройки дисковода и фабричного сброса консоли может вызвать вопросы у пользователей, особенно в контексте сохранения игр на долгие годы.
В целом, PlayStation 5 Slim представляет собой интересное обновление среди игровых консолей Sony. Несмотря на свои уникальные дизайнерские решения и улучшения в памяти и портах, она может оставить фанатов Sony в недоумении относительно необходимости обновления с оригинальной моделью PS5.