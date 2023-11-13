Apple планирует выпустить новый iPad Pro с OLED-дисплеем в следующем году, обещая улучшения в качестве изображения и эффективности энергопотребления по сравнению с текущими моделями.

Apple, известная своими инновациями в области экранов, готовится сделать значительный шаг вперед с предполагаемым выпуском OLED iPad Pro в следующем году. После успешного внедрения OLED-экранов в iPhone X в 2017 году и в первых моделях Apple Watch, компания теперь расширяет эту технологию на свои другие продукты.

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Использование OLED в iPad Pro может решить некоторые текущие недостатки, такие как уменьшение яркости при взгляде под углом и недостаточный контраст, особенно заметный при просмотре фильмов и игре в темные игры. OLED обещает более глубокие черные цвета и лучший контраст, что особенно важно для приложений с высокими требованиями к изображению, таких как Resident Evil Village.

Кроме того, OLED может принести новые функции, например, экран iPad, который всегда включен. Это откроет новые возможности для использования iPad как полноценного умного дисплея, что может стать значительным нововведением для устройства.

Согласно последним отчетам Марка Гурмана из Bloomberg и Мин-Чи Куо, новый OLED iPad Pro предложит не только улучшенный экран, но и повышенную производительность и энергоэффективность по сравнению с текущей моделью iPad Pro с Mini LED. Технология LTPO, используемая в Apple Watch и новых iPhone, позволит обеспечить переменную частоту обновления от 1Hz до 120Hz.

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Ожидается, что обновление будет включать в себя модели с экранами 11 и 13 дюймов, и, как утверждается, это будет "первый крупный редизайн за последние пять лет". Это обновление, безусловно, вызовет большой интерес среди поклонников Apple и может стать причиной для обновления устройства даже среди владельцев недавно выпущенных моделей iPad Pro.