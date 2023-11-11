VK Cloud объявил о бесплатном предоставлении доступа к передовому сервису аварийного восстановления данных «Хайстекс Акура» для всех своих клиентов

В рамках усиления мер безопасности и повышения качества обслуживания, VK Cloud внедряет в свои услуги инновационный инструмент «Хайстекс Акура» для аварийного восстановления данных, предлагая его своим клиентам абсолютно бесплатно. Этот шаг VK Cloud направлен на укрепление защиты данных и обеспечение бесперебойной работы бизнес-процессов своих пользователей в любых условиях.

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«Хайстекс Акура» – это передовое решение, обеспечивающее автоматизированный процесс восстановления данных, гибкое управление восстановлением (Disaster Recovery) и детализированную оркестрацию данных. Система обещает минимизировать значения RPO и RTO, что критически важно для предотвращения потери данных и сокращения времени простоя систем. Кроме того, сервис гарантирует полную изоляцию хранимой информации, обеспечивая высокий уровень безопасности и конфиденциальности данных.

Ключевой особенностью данного предложения является то, что клиенты VK Cloud получают доступ к этому мощному инструменту без дополнительных финансовых вложений, оплачивая лишь поддержание инфраструктуры, необходимой для функционирования системы. Это позволяет пользователям не только значительно экономить ресурсы, но и повышает их уверенность в надежности и стабильности размещенных в облаке данных.

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Это решение от VK Cloud ожидаемо получило положительные отзывы среди клиентов и экспертов в сфере IT, поскольку оно сочетает в себе передовые технологии в области защиты данных с доступностью и простотой использования, что делает его идеальным выбором для предприятий любого размера, стремящихся обеспечить непрерывную и безопасную работу своих систем.