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В рамках стратегии развития цифровой экономики в России, ведущая отечественная ИТ-компания объявила о запуске первого полностью российского облачного сервиса, разработанного на базе местных технологий и операционных систем, таких как Альт Сервер, Astra Linux и РЕД ОС. Этот шаг предполагает существенное продвижение в области импортозамещения и цифровой безопасности.
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Облачный сервис, получивший название "РосОблако", предложит пользователям широкий спектр услуг, включая хостинг, обработку данных и облачное хранилище, полностью соответствующее российским стандартам безопасности и конфиденциальности данных. Ключевым преимуществом нового сервиса является его совместимость с отечественным программным обеспечением и операционными системами, что делает его идеальным решением для государственных учреждений и крупных корпораций, стремящихся минимизировать зависимость от иностранных технологий.
Компания заявила, что "РосОблако" уже привлекло внимание крупных государственных и частных предприятий, и ожидается, что он станет важной частью инфраструктуры цифровой экономики страны. Также планируется, что облачный сервис будет постоянно обновляться и расширяться, включая в себя новые функции и услуги в соответствии с потребностями рынка.
Этот проект является значительным шагом в стремлении России к развитию собственных высокотехнологичных решений и укреплению цифрового суверенитета страны.