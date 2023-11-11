В России разработан первый серверный комплекс класса SIEM, соответствующий стандартам ГосСОПКА, для защиты служебной информации и персональных данных

В России представлен уникальный серверный комплекс класса SIEM, разработанный в рамках укрепления информационной безопасности и защиты персональных данных. Это инновационное решение, соответствующее стандартам ГосСОПКА (Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак), является результатом совместной работы ведущих российских IT-компаний, включая Fplus, «Группу Астра», «Лабораторию Касперского» и «Солар».

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Серверный комплекс оснащен передовыми системами SIEM и DLP. SIEM-система от «Лаборатории Касперского», Kaspersky Unified Monitoring and Analysis Platform (KUMA), обеспечивает мониторинг событий безопасности в реальном времени, в то время как DLP-система Solar Dozor от «Солар» направлена на предотвращение утечек конфиденциальной информации.

Важной особенностью данного комплекса является его полное соответствие требованиям ФСТЭК России, что делает его идеальным решением для организаций и ведомств, работающих с чувствительной информацией. Комплекс прошел строгую сертификацию, подтверждающую его надежность и безопасность.

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Это первое в своем роде отечественное решение, которое планируется ввести в эксплуатацию с декабря 2023 года по январь 2024 года. Разработка такого комплекса является значительным шагом в развитии информационной безопасности в России, предлагая организациям надежное и эффективное средство защиты их информационных систем.