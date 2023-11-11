Amazon работает над созданием собственной операционной системы под названием Vega OS, основанной на Linux, предназначенной для устройств умного дома, смарт-телевизоров и медиаплееров

Компания Amazon делает решительный шаг в мире операционных систем, создавая альтернативу Android под названием Vega OS. По данным источника Lowpass, эта система, основанная на Linux, целенаправленно разрабатывается для умных домашних устройств, смарт-телевизоров и медиаплееров.

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Уникальность Vega OS заключается в ее ориентации на веб-технологии и возможности разработки приложений через React Native. Это отличает ее от Android, который ориентирован на более широкий спектр устройств, включая смартфоны. Vega OS обещает быть более легкой и оптимизированной для устройств, таких как Amazon Fire TV и Echo.

Основная цель Amazon с созданием Vega OS - обеспечить большую независимость от Google и предоставить потребителям инновационные и высокопроизводительные устройства со своей уникальной операционной системой. Планируется, что Vega OS станет основной платформой для всех будущих устройств Amazon, включая планшеты Fire HD и системы для автомобилей.

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Этот проект от Amazon является частью стратегии расширения их технологического влияния и может серьезно изменить рынок операционных систем, предлагая пользователем альтернативу доминированию Android и iOS. Vega OS, с ее упором на веб-технологии и удобство разработки, может привлечь значительное внимание как со стороны разработчиков, так и потребителей.