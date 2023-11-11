Star Rail от miHoYo достигла миллиона игроков на PlayStation 5 всего за месяц после своего релиза 11 октября

Геймерский мир отмечает значительное событие: за короткий срок всего месяц после запуска 11 октября, игра Honkai: Star Rail, созданная компанией miHoYo, достигла впечатляющего количества в миллион игроков на платформе PlayStation 5. В честь этого важного момента разработчики решили провести особенное празднование.

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В знак признательности к своим фанатам, miHoYo анонсировала раздачу 200 Звездных Нефритов каждому игроку. Для получения этого приятного бонуса необходимо зарегистрировать аккаунт до 24 ноября и достигнуть 4-го уровня Trailblaze. Эти Звездные Нефриты позволят игрокам совершить одну попытку получения персонажей Топаза или Сейле в рамках текущих событий Warp Banners.

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Honkai: Star Rail уже завоевала сердца игроков на PS5, PC, iOS и Android, собрав более 20 миллионов загрузок. А уже 15 ноября игру ожидает новое обновление под названием "The Crepuscule Zone". В нем игроки встретятся с тремя новыми персонажами – Huohuo, Hanya и Argenti – и смогут исследовать новую зону, сад Fyxestroll в Xianzhou Luofu. Подробности скоро появятся, так что следите за новостями.