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В последнем судебном разбирательстве, проходившем в штате Делавэр, компании Amazon было предписано выплатить штраф в размере $46.7 миллионов. Это решение последовало после того, как было установлено, что Amazon нарушил четыре патента компании VB Assets, связанных с технологиями умных колонок Echo и виртуального ассистента Alexa.
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Иск к Amazon был подан Nuance Communications, владеющей VB Assets, ранее известной как VoiceBox Technologies. В иске утверждалось, что компания VoiceBox разработала прототип устройства, аналогичного Echo и Alexa, задолго до того, как Amazon представил свои продукты. Доказательством служило видео, опубликованное на YouTube, демонстрирующее работу прототипа "Cybermind" еще в 2006 году. В видеоролике показано, как пользователь задает вопросы колонке, которая отвечает женским роботизированным голосом, получая информацию из Интернета.
VoiceBox также обвиняла Amazon в использовании идей, ознакомившись с ними в ходе деловых встреч. Отмечается, что первая встреча между VoiceBox и Amazon состоялась в 2011 году, когда обсуждалось потенциальное сотрудничество по использованию технологий понимания естественного языка. Amazon представил свои продукты Echo и Alexa только через три года после этой встречи, в 2014 году.
Согласно решению суда, Amazon должен выплатить возмещение в виде постоянных роялти, а не одной суммой. Компания имеет право на апелляцию решения суда. В то же время, VoiceBox может добиваться возмещения связанных с расходами по делу.
Пока Amazon не дал официальных комментариев в ответ на запросы журналистов.