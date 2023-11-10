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Байден встретится с Си Цзиньпином в среду в районе залива Сан-Франциско
Историческая встреча: Байден и Си обсудят мировые вопросы в Сан-Франциско-Бей-Эрии

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Президент США Джо Байден и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретятся в Сан-Франциско-Бей-Эрии на полях саммита APEC. Это знаковое событие вызывает огромный интерес, так как отношения между Соединенными Штатами и Китаем имеют важное значение для мировой политики.

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На этой встрече ожидается обсуждение множества мировых вопросов, включая конфликты в разных регионах мира, вопросы региональной безопасности, экономические и торговые отношения, а также вопросы прав человека и перспективы будущих отношений между двумя странами.

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Одним из ключевых моментов в этом диалоге будет обсуждение усилий по формированию стабильных и справедливых торговых партнерств, которые могут оказать влияние на мировую экономику. Важно отметить, что эта встреча предоставит возможность начать конструктивный диалог между двумя мировыми державами и, возможно, найти пути урегулирования разногласий в интересах мировой стабильности и процветания.

#новости
Источник: reuters.com
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