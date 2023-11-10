Поклонники популярного сериала "Arcane" наконец получили информацию о дате выхода его второго сезона.

После длительного ожидания фанаты сериала "Arcane" наконец получили заветную дату выхода второго сезона. Однако, как и вся хорошая вещь, его приходит с некоторым ожиданием. Второй сезон о похождениях сестер и соперниц, Ви и Джинкс, в мире League of Legends ожидается на стриминговой платформе Netflix только в ноябре 2024 года.

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По словам Николо Лорана, бывшего CEO Riot Games, разработка второго сезона заняла больше времени, чем планировалось. Это связано с неожиданным успехом первого сезона, который стал первым стриминговым сериалом, удостоенным "Эмми" в номинации "Анимация". Новый сезон обещает удивить зрителей еще более захватывающим сюжетом и захватывающей анимацией.

Создатели сериала, Кристиан Линке и Алекс И, подчеркнули, что история всегда была о Ви и Джинкс, несмотря на обилие персонажей в мире League of Legends. Их сложные и волнующие отношения, переросшие в соперничество и борьбу на разных сторонах, оставили след в сердцах зрителей.

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Netflix уже представил короткий тизер второго сезона, обещая в ближайшем будущем подарить более подробные трейлеры и информацию о сюжете. Возвращение в мир "Arcane" и встреча с Ви и Джинкс станут долгожданным подарком для поклонников. Актеры Хейли Стайнфелд и Элла Парнелл вернутся к своим ролям Ви и Джинкс, а Кэти Лунг присоединится к ним в роли Кейтлин Кирамман, обещая увлекательные приключения и неожиданные повороты событий в мире League of Legends.