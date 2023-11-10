Альянс XR, состоящий из Samsung, Google и Qualcomm, решил пересмотреть свои планы по созданию VR-гарнитуры после анонса Vision Pro от Apple. Samsung заказала высокоразрешенные экраны, что привело к задержке анонса, и гарнитура ожидается только к концу 2024 года.

На фоне анонса Vision Pro от Apple с удивительными характеристиками, альянс XR, состоящий из Samsung, Google и Qualcomm, решил поднять планки и пересмотреть свои планы по созданию VR-гарнитуры. После нескольких изменений, гарнитура XR ожидается только к концу 2024 года.

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Samsung заказал у Samsung Display высокоразрешенные экраны, чтобы конкурировать с дисплеями Vision Pro, что привело к задержке анонса. Однако это говорит о стремлении к выдающемуся качеству.

Хотя производственные цели были сокращены, альянс XR остается амбициозным и готов внести серьезные изменения в мир виртуальной реальности. Samsung, Google и Qualcomm объединились, чтобы создать инновационное устройство для пользователей, и мы можем ожидать больше новостей в ближайшем будущем.

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Этот перезапуск напоминает историю успеха Android, который начался с изменений после анонса iPhone. Ожидается, что Samsung создаст более привлекательную гарнитуру, и мир виртуальной реальности приобретет новые перспективы. Ждем официального анонса в середине 2024 года, который, возможно, станет главным событием на летнем мероприятии Unpacked.