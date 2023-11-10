Google Play ужесточает правила для разработчиков приложений Android, требуя тестирования и увеличивая количество проверок приложений

Google анонсировал важные изменения в своей политике безопасности и качестве приложений для Android, что принесет множество преимуществ пользователям и разработчикам.

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Главное из них - ужесточение требований к новым разработчикам Android, которые планируют публиковать приложения в магазине Google Play. Теперь они обязаны тестировать свои приложения с участием минимум 20 человек в течение не менее 2 недель до публикации. Это обеспечит более высокое качество приложений и повысит безопасность для пользователей.

Кроме того, Google увеличит инвестиции в процессы проверки приложений, чтобы гарантировать их соответствие политике и безопасность. Это означает, что пользователи будут иметь больше доверия к приложениям в магазине Google Play.

Эти изменения помогут предотвратить появление некачественных и вредоносных приложений в магазине, что является приоритетом для безопасности пользователей Android. Также они обеспечат лучший опыт использования приложений и повысят уровень доверия к магазину Google Play.

Надо отметить, что разработчики, использующие инструменты тестирования Google, получают в среднем в 3 раза больше установок и вовлеченности пользователей, что подчеркивает важность этой инициативы.

Эти изменения также связаны с борьбой с проблемами, связанными с приложениями, которые могут навредить финансово незащищенным пользователям. Индустрия приложений становится более ответственной и безопасной для всех.

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