Японское правительство выделяет около 13 миллиардов долларов США для поддержки отрасли производства микрочипов в попытке восстановить свое лидерство в этом секторе

Японское правительство выделяет около 2 триллионов иен (13 миллиардов долларов США) для поддержки отрасли производства микрочипов, в попытке вернуть стране ее прежние позиции в этом секторе. Япония является ведущим поставщиком оборудования и материалов для производства микрочипов, но потеряла свое лидерство в производстве в последние десятилетия. Теперь она предоставляет субсидии микрочиповым производителям для расширения производственных мощностей.

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Часть средств, выделяемых через дополнительный бюджет на текущий финансовый год, будет использована для поддержки тайваньской компании TSMC и предприятия Rapidus, которое планирует производить современные микрочипы на острове Хоккайдо.

Выделение средств для индустрии микрочипов является частью обещанных премьер-министром Фумио Кишидой расходов в размере 13,1 триллиона иен в дополнительном бюджете на 2023/24 финансовый год, который правительство одобрило в пятницу.

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Для финансирования этих расходов Япония собирается выпустить около 9 триллионов иен (59,8 миллиарда долларов США) облигаций, что вызывает опасения по поводу роста государственного долга.