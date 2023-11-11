В предстоящем судебном процессе против бывшего президента США Дональда Трампа и его двух соучастников во Флориде могут выступить свидетели, включая простых сотрудников и рабочих Мар-а-Лаго.

В ходе предстоящего судебного процесса во Флориде, который связан с бывшим президентом США Дональдом Трампом и его соучастниками, может появиться несколько неожиданных свидетелей. Среди них обычные работники и контрактные сотрудники Mar-a-Lago включая сантехника, горничную, шофера и столяра. Эти люди могут быть вызваны федеральными прокурорами для дачи показаний относительно обращения Трампа с секретными документами, найденными в Mar-a-Lago.

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Помимо свидетельств из ближнего окружения Трампа, в перечень потенциальных свидетелей также входят агенты Секретной службы, бывшие сотрудники разведывательных органов и люди, находившиеся в комнате с Трампом во время записей, где он обсуждал военные документы относительно возможных планов по бомбардировке Ирана.

Однако особый интерес представляют работники Mar-a-Lago, так как их показания могут раскрывать детали обеспечения безопасности в эксклюзивном клубе и методы обращения с конфиденциальными документами, особенно после того, как Трамп покинул должность президента. Некоторые из этих свидетелей до сих пор работают в Mar-a-Lago.

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Судебное разбирательство запланировано начаться в мае, что предшествует выборам президента в 2024 году. Однако судья, рассматривающая дело, Айлин Кэннон, рассматривает возможность переноса процесса на более поздний срок, что может привести к тому, что детали будут раскрыты после выборов.