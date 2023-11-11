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В Газе врачи вынуждены проводить хирургические операции без анестезии из-за критического дефицита обезболивающих средств. Это вызывает невероятные страдания у пациентов, включая детей.
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Медицинский персонал описывает это как один из самых тяжелых моментов во время войны в Газе, которая началась месяц назад. Они вынуждены сталкиваться с несоразмерным потоком раненых и катастрофическим дефицитом медикаментов и оборудования. Процедуры, которые проводятся в таких условиях, включают ампутации конечностей, зашивание серьезных ран и лечение ожогов.
Директор больницы Аль-Шифа в Газе, Мохаммад Абу Селмейя, говорит, что это крайне болезненно для медицинского персонала. Они сталкиваются с выбором между страданиями пациентов и их жизнями. Отсутствие анестезии ограничивает возможности медиков и увеличивает моральное и физическое напряжение.
Такая ситуация стала следствием продолжительной войны в регионе, которая началась с наступления боевиков ХАМАС через границу Сектора Газа с Южным Израилем. Военные действия привели к гуманитарному кризису, который затрагивает множество аспектов жизни, включая доступ к медицинской помощи.
Международные организации и общественность выразили обеспокоенность по поводу гуманитарной ситуации в Газе и призвали к более активным действиям для обеспечения медицинской помощи и облегчения страданий гражданских лиц в регионе.