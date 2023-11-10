Иран предупреждает о возможном расширении конфликта между Израилем и ХАМАС в Газе из-за усиливающейся израильской "агрессии"

Уровень напряженности в конфликте между Израилем и ХАМАС нарастает. Иран предупреждает, что усиление израильской "агрессии" приведет к расширению конфликта. Официальные лица в секторе Газа сообщают о израильских авиаударах по госпиталям.

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Иранский министр иностранных дел Хоссейн Амир-Абдоллахян выразил опасения, что масштаб страданий среди гражданских лиц, вызванный войной Израиля с ХАМАС, неизбежно приведет к расширению конфликта. Это предупреждение может усилить беспокойство по поводу того, сможет ли дипломатические усилия Вашингтона и размещение американских военно-морских сил в восточном Средиземноморье предотвратить дальнейшее дестабилизирование Ближнего Востока.

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Иран поддерживает ХАМАС, но заявляет, что не играл никакой роли в кровавой атаке боевиков ХАМАС на Израиль в прошлом месяце, которая стала поводом для этого кризиса. Иран также поддерживает Хизбаллу, ливанскую вооруженную группировку, которая имеет глубокие связи с ХАМАСом и Исламским Джихадом, еще одной палестинской фракцией в секторе Газа, которую также поддерживает Иран.