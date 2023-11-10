Перерывы в боевых действиях позволит людям покинуть зону конфликта по двум гуманитарным коридорам, которые могут быть использованы для освобождения заложников.

Израиль согласился на временное прекращение боевых действий на севере Газы на четыре часа в день с четверга, сообщил Белый дом. Это решение стало первым шагом к прекращению более чем месячных боев, которые привели к тысячам жертв и вызвали опасения регионального конфликта.

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Перерывы в боевых действиях позволит людям покинуть зону конфликта по двум гуманитарным коридорам, которые могут быть использованы для освобождения заложников.

Президент США Джо Байден заявил, что настаивает на более длительных перерывах, чтобы вывести заложников. Он также выразил надежду на скорейшее решение ситуации, несмотря на некоторую задержку в переговорах с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

В Газе нарастает беспокойство по поводу приближения израильских войск к главной больнице Аль-Шифа, где, как полагают в Израиле, располагается командный центр ХАМАС. Однако политический советник лидера ХАМАС Исмаил Хания Тахер Аль-Ноно заявил, что пока не достигнута конкретная договоренность с Израилем.

Израиль начал военную операцию в ответ на нападение ХАМАС через границу на юге Израиля 7 октября, в результате которого погибло 1,400 человек, в основном гражданских, и было взято около 240 заложников. Этот день стал самым кровавым в 75-летней истории Израиля и вызвал международное осуждение ХАМАС, а также симпатию и поддержку Израиля.

Однако ответные меры Израиля в анклаве, управляемом ХАМАС, привели к гуманитарной катастрофе. По данным палестинских чиновников, с начала боевых действий было убито 10,812 жителей Газы, около 40% из которых дети.

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Ранее американский чиновник сообщил, что в четверг в Дохе состоялась встреча глав ЦРУ и израильской разведки Моссад с премьер-министром Катара для обсуждения возможной сделки, которая включала бы освобождение заложников и перерыв в боевых действиях между ХАМАС и Израилем.