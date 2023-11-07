В результате ограничений США на продажу чипов Nvidia в Китае, Huawei получает шанс увеличить свою долю на рынке AI-чипов.

Ограничения, введенные США на продажу передовых искусственных интеллектуальных чипов компании Nvidia в Китае, создают возможности для Huawei нарастить свою долю на рынке AI-чипов. В то время как Huawei более известна на мировой арене своими телекоммуникационными и смартфонными бизнесами, она в течение последних четырех лет активно разрабатывает линейку AI-чипов.

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Первый чип Ascend 910 был представлен в 2018 году и официально выпущен в 2019 году в рамках стратегии компании по построению полной экосистемы AI и предоставлению мощности для вычислений. Однако тогда же Huawei стала объектом ограничений на экспорт со стороны США.

На тот момент компания утверждала, что ее чип был самым мощным в мире искусственным интеллектом и производился на процессоре 7 нм. Он обещал 256 терафлопс для полуточечных операций и 512 тераопс для целочисленных вычислений. Компания также подчеркивала эффективность чипа и низкое потребление энергии, что делало его более эффективным.

Однако этот чип не смог конкурировать с доминированием Nvidia как в Китае, так и в мире. Основным преимуществом Nvidia было то, что существующие проекты по искусственному интеллекту основаны на ее программной экосистеме, в то время как у Huawei была своя экосистема, но она была гораздо ограниченнее

Huawei официально не анонсировала Ascend 910B, но некоторые детали о чипе стали известны из общедоступных комментариев китайских компаний и ученых, а также из технических руководств на сайте Huawei.

В частности, председатель китайской компании iFlyTek высоко оценил Huawei за создание графического процессора (GPU), который, по его словам, практически идентичен чипу Nvidia A100. Он также сообщил о планах компании iFlyTek работать с Huawei над оборудованием, использующим Ascend 910B. Ряд документов, связанных с Ascend 910B, такие, как руководство по обновлению драйверов и прошивки, начали появляться на сайте Huawei в августе этого года.

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Хотя чипы Ascend 910B от Huawei пока уступают по производительности чипам Nvidia, они представляют собой одну из самых передовых отечественных альтернатив. Специалисты утверждают, что Huawei имеет потенциал сократить этот разрыв благодаря значительной поддержке и инвестициям, которые она получает от китайского правительства в развитие искусственного интеллекта и полупроводниковой отрасли. Таким образом, эта ситуация может означать для Huawei победу над США на китайском рынке чипов искусственного интеллекта, оцениваемом в 7 миллиардов долларов.