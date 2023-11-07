Майк Джонсон и республиканцы Палаты представителей принимают законопроект о помощи Израилю, создавая конфликт с Шумером, Макконнеллом и Байденом

https://www.usatoday.com

Палата Представителей одобрила законопроект о выделении более 14 миллиардов долларов на поддержку Израиля, создав конфликт между спикером Майком Джонсоном и Сенатом, а также администрацией президента Джо Байдена.

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Этот законопроект, названный "Законом о дополнительных ассигнованиях на безопасность Израиля", был одобрен большинством 226 голосов против 196. За него проголосовали в основном республиканцы, но также 12 демократов, в то время как два республиканца выступили против. Это стало первым большим столкновением спикера Палаты Представителей Майка Джонсона с Сенатом и администрацией Байдена.

Помощь Израилю, тесному союзнику США, ведущему войну с боевиками Хамаса, обладает широкой поддержкой обеих политических партий. Тем не менее предложение Джонсона о самостоятельном финансировании Израиля вызвало негодование контролирующей Сенат и Белый дом демократической партии.

Президент Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением поддержать законопроект о финансировании национальной безопасности. Этот законопроект включает в себя не только финансовую помощь Украине, но также обеспечение безопасности границ США. В то время как законопроект от Джонасона ограничивается лишь помощью Израилю, что вызвало недовольство среди демократов.

Законопроект также предусматривает отказ от дополнительного финансирования налоговой службы, которое изначально было выделено из Закона о снижении инфляции, документа, поддерживаемого администрацией Байдена и демократами в Конгрессе. Этот шаг Майка Джонсона можно рассматривать как попытку добиться консервативной победы среди узкого большинства республиканцев в Палате Представителей.

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Пока продолжается обсуждение и дополнительные шаги по законопроекту, конфликт между различными политическими силами сохраняет напряжение внутри американской политики.