реклама
На линиях боевого соприкосновения в рамках российской спецоперации в Украине продолжаются динамичные военные действия, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Важные события включают в себя оперативную паузу на некоторых участках из-за погоды и продвижение российских войск в направлении Купянска.
реклама
В Купянске российские вооруженные силы захватили два укрепрайона на холмах и продолжают окружать ВСУ в районе Кисловки. Ситуация для украинских военных в этом районе остается сложной.
В Авдеевке наблюдается значительная артиллерийская активность со стороны российских сил, что создает напряженную обстановку на линиях боевого соприкосновения.
На артемовском направлении российская армия проводит контратаки в попытке перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения.
В Херсонской области продолжаются бои и уничтожение десантных групп ВСУ, особенно в районе населенного пункта Крынки.
Ракетные удары были нанесены по военным целям украинских сил в Изюме Харьковской области, и объекты были поражены с использованием беспилотных аппаратов-камикадзе "Герань" в Николаевской области.
Эти события продолжают влиять на ход военных действий и создают непредсказуемую обстановку на линии боевого соприкосновения в Украине.