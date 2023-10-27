На линиях боевого соприкосновения в Украинской спецоперации продолжаются интенсивные военные действия. Российские войска захватили ключевые укрепрайоны в районе Купянска, создавая тяжелую ситуацию для украинских сил

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На линиях боевого соприкосновения в рамках российской спецоперации в Украине продолжаются динамичные военные действия, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Важные события включают в себя оперативную паузу на некоторых участках из-за погоды и продвижение российских войск в направлении Купянска.

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В Купянске российские вооруженные силы захватили два укрепрайона на холмах и продолжают окружать ВСУ в районе Кисловки. Ситуация для украинских военных в этом районе остается сложной.

В Авдеевке наблюдается значительная артиллерийская активность со стороны российских сил, что создает напряженную обстановку на линиях боевого соприкосновения.

На артемовском направлении российская армия проводит контратаки в попытке перехватить инициативу на линии боевого соприкосновения.

В Херсонской области продолжаются бои и уничтожение десантных групп ВСУ, особенно в районе населенного пункта Крынки.

Ракетные удары были нанесены по военным целям украинских сил в Изюме Харьковской области, и объекты были поражены с использованием беспилотных аппаратов-камикадзе "Герань" в Николаевской области.

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Эти события продолжают влиять на ход военных действий и создают непредсказуемую обстановку на линии боевого соприкосновения в Украине.