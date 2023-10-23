Германия перебросила на Кипр бойцов специализирующейся на освобождении заложников группы GSG 9

Источник фото: https://topwar.ru

Ситуация в секторе Газа на Ближнем Востоке остается напряженной, и Германия предприняла шаги для подготовки к возможной операции по освобождению заложников. Немецкие бойцы из спецподразделения GSG 9 были переброшены на Кипр, где они объединились с военными из других стран, включая США, Великобританию, Нидерланды и Италию. Это интернациональное подразделение создано с целью освободить заложников, если такое решение будет принято.

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Германия также готовит свои специальные подразделения, включая "боевых пловцов", для возможных действий на воде в случае развития ситуации. Федеральное правительство Германии стремится к подготовке ко всем возможным сценариям на Ближнем Востоке и готово предоставить военную охрану для эвакуации немецких граждан в случае чрезвычайных событий.

Пока переговоры об освобождении заложников не привели к решению, и ХАМАС все еще удерживает более двухсот заложников из разных стран. С ростом давления на власти Израиля возрастает вероятность силовой операции для освобождения заложников.

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Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной, и дипломатические усилия продолжаются для разрешения конфликта.