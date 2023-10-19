В России разработали бронированный топливозаправщик для работы в зоне боевых действий

В России инженеры Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева разработали новый вид бронированной техники – топливозаправщик, предназначенный для работы в условиях боевых действий. Данная разработка базируется на платформе Т-15 «Армата» от Уралвагонзавода.

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Основное отличие нового топливозаправщика – многослойная броня с керамическими элементами. При попадании снаряда керамика разрушается, поглощая энергию удара и преобразуя её, что уменьшает риск проникновения бронепробивающего элемента внутрь машины. Такая система предотвращает проникновение осколков и уменьшает ущерб от взрывов.

Цистерна для горючего и всё необходимое оборудование размещены внутри бронированного корпуса. Экипажу предоставлена отдельная защищенная бронекапсула. Двигатель и трансмиссия расположены за дополнительной броневой перегородкой, что повышает шансы на сохранение мобильности машины даже при повреждениях.

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Эти технические решения позволят топливозаправщику функционировать в зонах активных военных действий. В частности, новая машина способна выдержать даже удары крупнокалиберного вооружения, которое может применяться противником.