Новый российский атомный подводный крейсер «Генералиссимус Суворов» прибыл на базу

Генералиссимус Суворов" – новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения – стал частью Тихоокеанского флота России. Сконструированный в Санкт-Петербурге на Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин", корабль был построен по проекту 955 "Борей-А" на "Севмаше".

реклама

Перед переходом на Тихоокеанский флот, экипаж крейсера прошел боевую подготовку на Северном флоте. "Генералиссимус Суворов" присоединился к уже присутствующему там "Князю Олегу", делая число современных подводных крейсеров в регионе равным двум.

Этот крейсер четвертого поколения атомных подводных лодок оснащен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Эти ракеты способны доставлять гиперзвуковые маневрирующие ядерные блоки на расстояния до 8 тысяч километров. Особенностью "Булавы" является возможность ее запуска из-под воды на полном ходу корабля.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Прибытие "Генералиссимуса Суворова" подчеркивает стремление России к модернизации своего военно-морского флота и усилению его боевого потенциала.