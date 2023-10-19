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Генералиссимус Суворов" – новый атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения – стал частью Тихоокеанского флота России. Сконструированный в Санкт-Петербурге на Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин", корабль был построен по проекту 955 "Борей-А" на "Севмаше".
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Перед переходом на Тихоокеанский флот, экипаж крейсера прошел боевую подготовку на Северном флоте. "Генералиссимус Суворов" присоединился к уже присутствующему там "Князю Олегу", делая число современных подводных крейсеров в регионе равным двум.
Этот крейсер четвертого поколения атомных подводных лодок оснащен 16 межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Эти ракеты способны доставлять гиперзвуковые маневрирующие ядерные блоки на расстояния до 8 тысяч километров. Особенностью "Булавы" является возможность ее запуска из-под воды на полном ходу корабля.
Прибытие "Генералиссимуса Суворова" подчеркивает стремление России к модернизации своего военно-морского флота и усилению его боевого потенциала.