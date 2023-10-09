Caviar представила эксклюзивную коллекцию iPhone, посвященную России, с моделями, выполненными из титана, золота и эмали.

Российская компания Caviar, известная своими роскошными модификациями смартфонов, анонсировала новую линейку iPhone, вдохновленную патриотическими мотивами. Названная «Россия», коллекция включает три уникальных дизайна: «Флаг России», «Звезда» и «Двуглавый орёл».

реклама

Все модели выполнены из премиальных материалов, таких как титан, золото и эмаль, и будут выпущены ограниченным тиражом в 99 экземпляров каждой модели. Ценовой диапазон коллекции варьируется от 449 000 до 499 000 рублей, а покупатели могут выбрать между моделями iPhone 14 Pro, Pro Max, iPhone 15 Pro и Pro Max с различными объемами памяти от 128 ГБ до 1 ТБ.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Этот релиз компании Caviar является данью уважения к богатой российской истории, культуре и независимости страны. Компания надеется, что смартфоны из этой коллекции станут значимым символом патриотизма и гордости для своих владельцев.