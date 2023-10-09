Предварительные тесты нового чипа Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm показали впечатляющую производительность, особенно в части графического процессора.

Появилась новая информация о предстоящем анонсе чипа Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm. Согласно утечкам, новый процессор значительно превосходит своего предшественника, Snapdragon 8 Gen 2, в тесте производительности AnTuTu.

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Инсайдер Digital Chat Station раскрыл результаты производительности Snapdragon 8 Gen 3. Новый чип набрал 2 миллиона баллов, в то время как Snapdragon 8 Gen 2 заработал 1,6 миллиона баллов. Особенно значительный рост заметен в тестах графического процессора (GPU): Snapdragon 8 Gen 3 показал улучшение на 40% по сравнению с предыдущей версией.

Ожидается, что в Snapdragon 8 Gen 3 будет использоваться новый GPU Adreno 750. Это станет отличной новостью для любителей мобильных игр, так как устройства на новом чипе обещают ещё более впечатляющую графику.

Тем не менее, несмотря на выдающиеся показатели GPU, производительность центрального процессора (CPU) оказалась менее впечатляющей. Snapdragon 8 Gen 3 набрал 440 тысяч баллов в тесте CPU, что всего на 15,7% выше, чем у Snapdragon 8 Gen 2.

Важно учесть, что это лишь предварительные тесты, и финальные характеристики могут отличаться. К тому же, используемая в тесте версия Snapdragon 8 Gen 3 оснащена памятью LPDDR5T, которая быстрее и эффективнее, чем LPDDR5X.

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Qualcomm официально представит Snapdragon 8 Gen 3 24 октября.