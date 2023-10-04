Smart Engines разработала систему обнаружения поддельных документов граждан СНГ





реклама

Компания Smart Engines представила инновационную систему мультиспектральной проверки подлинности документов, предназначенную для граждан стран СНГ. Это решение было внедрено в Единый реестр российских программ Минцифры и представляет собой мощный инструмент для идентификации подлинности паспортов и других документов. Система базируется на искусственном интеллекте и может использоваться в различных отраслях, включая банковскую сферу, нотариат, операторов связи, авиакомпании и аэропорты.

Система Smart Engines предоставляет ряд преимуществ:

Моментальная обработка данных: проверка подлинности документов занимает всего несколько секунд. Мультиспектральная проверка: система анализирует документы в трех диапазонах - оптическом, ультрафиолетовом и инфракрасном, что позволяет выявлять подделки и муляжи. Поддержка разных стран СНГ: система работает с паспортами граждан России, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана. Многоуровневая проверка: система анализирует десятки признаков подлинности, включая аутентичность бланка, защитные элементы, шрифты и другие характеристики документов.

Компания Smart Engines подчеркивает, что ее система работает автономно на локальной рабочей станции и не требует сетевого соединения, что гарантирует безопасность данных. Кроме того, она совместима с различными сканерами и считывателями документов.

Данное решение отвечает актуальным потребностям рынка и борется с ростом числа мошеннических действий, связанных с использованием поддельных документов в странах СНГ.