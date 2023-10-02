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Mirakl
Создатель ChatGPT: искусственный интеллект – не угроза, а партнер для человека
Генеральный директор OpenAI считает, что основная задача искусственного интеллекта — помогать людям

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Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, подчеркнул, что искусственный интеллект (ИИ) разрабатывается с целью помогать людям в их рабочих задачах, а не для их замены.

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Он объяснил, что ИИ-системы обеспечивают более эффективное выполнение задач, но это не означает, что они призваны полностью заменить человеческий труд. Скорее, они предоставляют более мощные инструменты для ускорения работы, что может привести к качественным изменениям в способах, которыми люди выполняют свои задачи.

Альтман также признал, что в будущем нейросети могут выполнять все задачи, связанные с определенными профессиями. Однако он уверен, что, когда это произойдет, люди смогут переключиться на более интересные и творческие виды деятельности.

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Такие заявления Сэма Альтмана являются частью обсуждения влияния ИИ на рынок труда и подчеркивают его точку зрения о том, что ИИ может быть партнером и инструментом для улучшения производительности и качества работы, а не угрозой для рабочих мест.

#новости
Источник: rb.ru
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