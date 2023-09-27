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Mirakl
Возвращённая функция управления значками в Windows 11 разочаровала пользователей
Вернувшаяся в Windows 11 функция "Никогда не объединять значки панели задач" не оправдала ожиданий пользователей из-за продолжающегося отображения заголовков окон рядом с значками, что считается менее удобным по сравнению с предыдущей реализацией данной функции в Windows 10.

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Microsoft недавно вернула функцию "Никогда не объединять значки панели задач" в операционную систему Windows 11, отсутствовавшую почти три года. Однако пользователи выяснили, что функциональность этой опции значительно отличается от ожидаемой.

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Изначально данная функция, позволяющая каждому открытому приложению иметь свой уникальный значок на панели задач, была удалена с релиза Windows 11, что сделало навигацию между открытыми окнами менее удобной. Пользователи выразили свое недовольство, собрав более 17 000 голосов в хабе отзывов о Windows 11 в поддержку возвращения данной функции.

В обновлении Windows 11 22H2 Moment 4 компания Microsoft включила обратно опцию "никогда не объединять". Тем не менее, в отличие от версии в Windows 10, новая функциональность продолжает отображать заголовки окон рядом с значками на панели задач, что занимает дополнительное место. Пользователи выразили разочарование, так как ожидали наличие простого переключателя для отключения заголовков окон или возвращения привычной функциональности из Windows 10.

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Такое изменение может считаться неприятным сюрпризом для пользователей, которые выражали надежду на возвращение удобной функции управления открытыми окнами в привычном для них виде.

#новости
Источник: news.rambler.ru
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