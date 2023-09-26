Инвесторы и трейдеры выражают растущее беспокойство относительно будущего Ethereum из-за увеличения убыточных адресов и снижения цены криптовалюты

Ситуация на криптовалютном рынке продолжает ухудшаться, и Ethereum (ETH) оказался в центре внимания инвесторов. В конце августа процент убыточных адресов этой криптовалюты достиг отметки в 44%, в то время как в июле этот показатель составлял всего 27%. Недавно цена Ethereum снизилась до $1590, что вызвало опасения аналитиков относительно возможности дальнейшего падения до $1500.

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Статистика от Glassnode показывает, что количество адресов с балансом более 10 ETH упало до трехмесячного минимума, составляя 347 825. Это отражает растущее беспокойство инвесторов, многие из которых начали активно продавать свои активы. Мелкие инвесторы также не остались в стороне, и общее число кошельков с балансом не менее 0,1 ETH уменьшилось до минимального уровня за последние пять месяцев.

Трейдеры, внимательно следящие за ситуацией, стали более скептически настроены к будущему Ethereum. Если криптовалюта не найдет поддержку на уровне $1500, то ей грозит дальнейший спад до $1450. Это снижение активности и интереса к монете может привести к более масштабной коррекции её курса в ближайшее время.

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Снижение стоимости Ethereum и активная распродажа активов инвесторами свидетельствуют о растущем недоверии к данной криптовалюте в текущих рыночных условиях.