Приложение Google Maps направило мужчину на обрушившийся мост

Мужчина погиб, следуя указаниям навигационного приложения «Google Maps», которое направило его на обрушившийся в 2013 году мост. Дорога на данном участке была в аварийном состоянии, а информация в приложении оказалась не обновлена.

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Семья погибшего Филипа Пэксона не оставила произошедшее без внимания и подала судебный иск. Их основное обвинение заключается в том, что отсутствие актуальных данных в приложении стало прямой причиной гибели Филипа. Согласно документам, мост на момент происшествия был в аварийном состоянии: не было ограждений и предупреждающих табличек.

Алисия Пэксон, вдова ушедшего из жизни мужчины, поделилась тем, как сложно их дочери искать ответы на возникшие вопросы о потере отца. Кроме того, в иске упоминаются жалобы местных жителей на плачевное состояние моста, которые были проигнорированы.

Компания, ответственная за приложение навигации, в своем официальном заявлении подчеркнула стремление к точности предоставляемой информации и выразила готовность рассмотреть иск.

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Подобные происшествия акцентируют внимание на важность актуализации данных в навигационных системах, в особенности в тех местах, где состояние дорог может представлять опасность для жизни.