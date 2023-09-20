Сертификат антивируса Dr.Web был приостановлен ФСТЭК, оставив на рынке лишь продукты «Лаборатории Касперского» и «Кода безопасности»





Согласно информации из Государственного реестра средств защиты информации, сертификат популярного антивируса Dr.Web был временно приостановлен. В результате этого решения ФСТЭК на российском рынке остались лишь два одобренных антивирусных продукта: от «Лаборатории Касперского» и «Кода безопасности».

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Эксперт в области кибербезопасности Алексей Лукацкий отметил важность наличия разнообразных антивирусных решений для многих компаний.

Коллектив «Доктор Веб» в настоящее время разбирается в причинах временной приостановки своего сертификата. В прошлом, при возникновении подобных ситуаций, ФСТЭК оперативно обращалась к разработчикам, и проблемы устранялись без задержек.

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Многие организации, в том числе государственные учреждения и крупные корпорации, обязаны использовать сертифицированные антивирусные программы. К примеру, Центральный банк России рекомендует финансовым институтам применять антивирусы, разработанные, по крайней мере, двумя различными компаниями, создавая таким образом эффективную многослойную систему безопасности.