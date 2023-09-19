В Dota 2 из-за технического сбоя персонаж Queen of Pain временно лишился одежды

В мире онлайн-игры Dota 2 произошел неожиданный инцидент: из-за технической ошибки персонаж Queen of Pain остался без своей характерной одежды. Геймер под псевдонимом Ven_James первым заметил этот баг и поделился своим открытием на платформе Reddit, приложив скриншот "голой" демоницы.

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Чтобы воспроизвести ошибку, игрокам нужно было совершить определенные действия в инвентаре игры, связанные с предметами персонажа. По всей видимости, причиной этого бага стало некорректное отображение старых элементов инвентаря из прошлогоднего турнира The International 2021.

Сообщество Dota 2 встретило этот инцидент с улыбкой и иронией. Некоторые даже выразили желание, чтобы разработчики оставили этот "функционал" в игре.

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Dota 2 – популярная игра в жанре MOBA, которая привлекает миллионы игроков по всему миру. Она также известна своими крупными киберспортивными турнирами с огромными призовыми фондами.