Несмотря на введенные ограничения, TikTok сохраняет свою популярность в России, превосходя другие социальные сети по времени, проведенному пользователями на платформе.

Популярность TikTok в России не уменьшилась даже после введения ограничений на платформе в 2022 году. Согласно данным исследования компании Mediascope, россияне в возрасте от 12 лет и старше тратят на TikTok 30% своего времени, уделяемого социальным сетям. Это даже больше, чем они проводят в "ВКонтакте" и Telegram, где показатель составляет 29% для каждой платформы.

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Для молодежи в возрасте от 12 до 24 лет TikTok остается на первом месте по популярности, занимая 41% их времени, проведенного в социальных сетях. Несмотря на введенные ограничения, в прошлом году, активность на платформе была временно снижена, но к началу 2023 года количество пользователей вернулось к показателям начала 2022 года. Тем не менее среднее время, проведенное на TikTok, сократилось с 78-79 минут в день до 67 минут.

По данным Mediascope, "ВКонтакте" остается крупнейшей социальной сетью в России с точки зрения общего количества пользователей, а Telegram показывает наибольший рост пользовательской базы за последний год.